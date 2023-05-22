İHA

Asrın felaketinin vurduğu Malatya’da bin 200’ün üzerinde kişi hayatını kaybederken binlerce yapı da hasar gördü.

Kent merkeziyle birlikte Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde büyük yıkıma neden olan depremlerde çok sayıda araç da enkaz altında kalarak hurdaya döndü.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde enkaz altında çıkarılarak Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki bir otoparkta muhafaza altına alınan 245 araçtan 153’ü sahiplerine teslim edilirken, geriye kalan 92 araç ise sahiplerine teslim edileceği günü bekliyor.

Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olarak değerlendirilen araçların milli servet olduğunu belirten oto bakım servis işletmecisi Oğuzhan Gümüş, şunları söyledi:

6 Şubat depremlerinden sonra birçok müşterimiz ile vatandaşlarımızın araçları enkaz altında kaldı. Müşterilerimize ait enkaz altında kalan bazı araçların ekspertiz işlemleri için bugün buraya geldik. Birçok aracın ekspertiz işlemleri yapılamayacak kadar kötü olduğunu gördük. Depremlerde kayıp ettiğimiz vatandaşlarımıza üzülürken, bunun yanı sıra da mal kayıplarına neden olan depremlerin çoğu vatandaşımızı ve müşterilerimizi zor durumda bıraktığını gördük. Devletimiz sağ olsun yine yanımızdaydı, depremlerde etkilenen vatandaşlarımızın zararlarını karşılamaya çalıştı. Çalışmalar hala devam ediyor, inşallah bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız.