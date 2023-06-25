Malatyalı depremzede, bulduğu altınların sahibini arıyor Malatya’da yaşayan Murat Öz isimli depremzede, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bulduğu 60 bin TL değerindeki altınları sahibine ulaştırmaya çalışıyor.

İHA

6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinde Malatya’da binlerce ev yıkılırken, sokakta kalan depremzedeler de kendilerine açılan belediyelerin sosyal tesislerine yerleşti.

Bu sürede depremin ertesi günü barındığı tesiste bir çanta bulan Murat Öz, aradan geçen 4 buçuk aya rağmen halen altınların sahibini bulamadı.

Kendisi de depremden sonra il dışına çıkan ve birkaç gün önce yeniden kente gelen Öz, polis merkezi ve diğer görevlilere başvurduğunu ve altınların sahibinin bulunması için uğraştığını söyledi.

"İnşallah sahibini bulurum"

Şu an piyasa değerinin yaklaşık 60 bin TL olduğu altınların sahibi bulmak istediğini belirten Öz, “Deprem sonrasında kaldığım tesiste bu çantayı buldum. O günden bu yana altınların gerçek sahibini arıyorum. Gerekli yerlere müracaat ettim. İnşallah gerçek sahibi çıkar, ben de bu mesuliyetten bir an önce kurtulurum.” diye konuştu.