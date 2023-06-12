Manisa'da en fazla kiraz yeme yarışması renkli geçti Manisa'da bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Kiraz Festivali'nde "En çok kiraz yeme" yarışması yapıldı. Alaşehir'de 24 yarışmacı 10 dakikada en fazla kiraz yiyebilmek için yarıştı.

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesi'nde düzenlenen Uluderbent 3. Kiraz Festivali kapsamındaki en çok kiraz yeme yarışması büyük ilgi gördü.

"En çok kiraz yeme" yarışmasına 4'ü kadın olmak üzere toplam 24 yarışmacının katıldı.

Yarışmacılar, önlerinde duran 1 kilo kirazla başladı ve 10 dakikada en fazla kiraz yiyen birinci oldu.

10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yedi

Yarışmanın sonunda, 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yeme başarısını gösteren Dursun Gökçen birinci, 2 kilo 50 gram kiraz yiyen Onur Özdemir ikinci, 2 kilo kiraz yiyen ve birinci Dursun Gökçen'in kardeşi Adem Gökçen ise yarışmada üçüncü oldu.

Birinciye televizyon ödülü

Yarışmada birinci olan 82 ekran HD televizyon, ikinci elektrikli süpürge, üçüncü mutfak robotu kazandı.

"3-3,5 kilo kiraz yiyebiliyorum"

Yarışmada birinci olan Dursun Gökçen, "Yemekte hiç zorlanmadım. 3-3,5 kilo kiraz yiyebiliyorum. Şimdi çekirdeği ile yediğimiz için çok fazla yiyemedik." dedi.

Bölge ekonomisine katkı

Yetkililer de kirazın sağlığa yararlı olduğunu, kanı sulandırdığını, içinde antioksidanlar, vitaminlerce zengin olduğunu belirterek, bölgede kiraz üretiminden ülke ekonomisine katkı sağlandığı dile getirildi.