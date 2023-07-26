Manisa'da rekor sıcaklıkta üzüm mesaisi

AA
Bu yıl aşırı sıcaklar tarım işçilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Hasat zamanının aşırı sıcaklara denk gelmesi çalışmaların zorluk derecesini artırıyor.
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm işçileri de rekor sıcaklıklara rağmen bağlarda zorlu mesaisini sürdürüyor.
Türkiye'nin büyük bir bölümünde olduğu gibi Manisa da son yılların en sıcak günlerini yaşıyor.
Termometreler 45 dereceyi gösterdi
Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte geçimini sağlamaya çalışan işçiler, sıcak havaya rağmen zorlu mesaisini sürdürüyor.
İşçiler çareyi su içmekte buluyor
Bağlardan erkenci üzümleri hasat eden işçiler, sıcak havanın etkisinden korunmak için bol bol su içiyor.
Daha yüksek yevmiye talep ediliyor
Ekmek parası için sıcak hava altında çalışmak zorunda olduklarını belirten işçiler, beklentilerinin daha yüksek yevmiye almak olduklarını söylediler.