Manisa'da rekor sıcaklıkta üzüm mesaisi Manisa'da çeşitli tarım ürünlerinde hasat zamanı yaşanıyor. Şehirde, 45 derece sıcaklıkta çalışan tarım işçileri, çareyi bol bol su içmekte buluyor.

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AA

Bu yıl aşırı sıcaklar tarım işçilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hasat zamanının aşırı sıcaklara denk gelmesi çalışmaların zorluk derecesini artırıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki üzüm işçileri de rekor sıcaklıklara rağmen bağlarda zorlu mesaisini sürdürüyor.

Türkiye'nin büyük bir bölümünde olduğu gibi Manisa da son yılların en sıcak günlerini yaşıyor.

Termometreler 45 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği kentte geçimini sağlamaya çalışan işçiler, sıcak havaya rağmen zorlu mesaisini sürdürüyor.

İşçiler çareyi su içmekte buluyor

Bağlardan erkenci üzümleri hasat eden işçiler, sıcak havanın etkisinden korunmak için bol bol su içiyor.

Daha yüksek yevmiye talep ediliyor

Ekmek parası için sıcak hava altında çalışmak zorunda olduklarını belirten işçiler, beklentilerinin daha yüksek yevmiye almak olduklarını söylediler.