Manisa'da yangını söndüren orman işçisi kertenkeleyi su ile serinletti Saruhan'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden orman işçisi, yangın söndürüldükten sonra canlı kurtulan ve bitkin düşen kertenkeye orman işçisinin su verdiği anlar sosyal medyada beğeni topladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Türkiye orman yangınları ile savaşıyor. Ülkenin ciğerleri yanarken binlerce orman görevlisi ve itfaiye ekibi gece gündüz yangınlara müdahale ediyor. Manisa’ın Saruhan ilçesinde çıkan ve ekipler tarafından kontrol altına alınan orman yangınları sonrasında ise orman söndürme ekibinde yer alan işçinin davranışı yüreklere dokundu. Kertenkeleye su verdi Yangın sahasında çalışma yapan işçilerden Şevket Kaya, sıcak nedeniyle yorgun ve bitkin düşen kertenkeleyi su ile serinletti. Orman Genel Müdürlüğü o anları paylaştı Kaya’nın kertenkeleye su içirme videosunu Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada beğeni topladı Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Merhamet eden merhamet bulur! Ormanda yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmadan önce bu görüntü aklınıza gelsin. Kahramanlarımızdan Şevket Kaya Manisa Saruhanlı'da yangın sahasında bulduğu dostumuzun susuzluğunu giderdi” Yangın söndürme işçisi Şevket Kaya’nın bu davranışı büyük takdir topladı.