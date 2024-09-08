Manisa'da Osmanlı döneminde şehzadeler için Spil Milli Parkı Atalanı mevkisinde doğaya bırakılıp ardından şehzadeler için eğitildiği anlatılan atlar, bölgede yaban hayatı sürmeye başladı.
Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda özgürce dolaşan yılkı atlarının sayıları günümüzde 1000'e ulaştı.
Bunlardan 400'ü milli parkta yaşamını sürdürürken, diğerleri de yamaç paraşütü pisti, seyir tepesi yakınları, Ayvacık ve Turgutalp mahalleleri civarında bulunuyor.
YILKI ATLARI GÖRÜNTÜLENDİ
Spil Dağı Milli Parkı'nda özgürce dolaşan ve sayısı her geçen yıl artan yılkı atları drone ile havadan görüntülendi.
Doğa ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından su ve yem temini sağlanan atlar, ziyaretçiler tarafında besleniyor.
Oğlu, gelini ve torunlarıyla Spil Dağı'na gelen devlet memuru Serdar Duru otomobilin sürücü koltuğundan atları besledi. Duru, güzel bir duygu yaşadığını söyledi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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