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Manisa'da yılkı atları görüntülendi

Manisa'da yılkı atları görüntülendi Spil Milli Parkı'nda, Osmanlı döneminden günümüze geldiği düşünülen yılkı atları, drone ile havadan görüntülendi. Doğa ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü tarafından su ve yem temini sağlanan atlar, ziyaretçiler tarafında besleniyor.