Manyas Gölü, sonbahar göçüne ev sahipliği yapıyor

Balıkesir’in doğal zenginliklerinden Manyas Gölü, her yıl olduğu gibi bu sonbaharda da göçmen kuşların uğrak noktası haline geldi. Özellikle pelikanlar ve flamingolar, göl çevresinde gözlemlenmeye başlandı.

PELİKANLAR VE FLAMİNGOLAR, GÖLE RENK KATIYOR

Gölün zengin ekosistemi ve bol balık kaynakları, pelikanların konaklamasını sağlarken, flamingolar gölün sığ ve tuzlu alanlarında besleniyor. Pembe renkleriyle doğaya ayrı bir güzellik katan flamingolar, gölün manzarasını adeta canlandırıyor.

266'DA FAZLA KUŞ TÜRÜ BARINIYOR

Avrupa Konseyi A sınıfı diplomasına sahip özel bir koruma alanı olan Manyas Gölü, 266’dan fazla kuş türünü barındırıyor. Sonbahar aylarında kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçıları için eşsiz fırsatlar sunan gölde, tepeli pelikan ve küçük ak balıkçıl gibi türler de sıkça görülüyor.

1998'DEN BERİ KORUMA ALTINDA

Uluslararası öneme sahip Manyas Gölü, 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alındı. Bu statü, gölün sadece Türkiye için değil, uluslararası düzeyde de biyolojik çeşitlilik merkezi olduğunu belgeleyen bir gösterge.

DOĞA SEVERLER, GÖZLEM KULELERİNDE BULUŞUYOR

Bandırma Belediyesi ve Kuş Cenneti Milli Parkı yetkilileri, doğa severleri bu eşsiz göç dönemini izlemeye davet ediyor. Göl çevresinde kurulan gözlem kuleleri ve yürüyüş parkurları sayesinde ziyaretçiler, kuşları rahatsız etmeden gözlemleyebiliyor.

SONBAHARDA KAÇIRILMAYACAK DURAK

Doğanın ritmini izlemek isteyenler için Manyas Gölü, bu sonbaharda mutlaka görülmesi gereken bir durak olarak öne çıkıyor. Ak pelikanların zarif süzülüşü ve flamingoların pembe dansı, gölün sakin sularında hayat buluyor.