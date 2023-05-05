Mardin'de hazırladığı 3 boyutlu tavus kuşu uçurtmasını Çin'de uçurdu Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi. 5 ayda tamamladığı 3 boyutlu tavus kuşu uçurtmasıyla Çin'de katıldığı festivalde altın madalya kazandı.

İHA

Mardin'de yaşayan 32 yaşındaki Zahit Mungan'ın, çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan uçurtma tutkusu 26 yıldır sürüyor.

Yaptığı profesyonel uçurtmalarıyla şimdiye kadar 30 ülkeyi gezen Mungan, kırkyama tekniğiyle 2 bin parçayı bir araya getirerek 5 ayda hazırladığı tavus kuşu, popuduk tavşan ve Atatürk uçurtmalarıyla Çin'de düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'ne katıldı.

Doğup büyüdüğü evi atölyeye çevirdi

Doğup büyüdüğü evi atölyeye çeviren Mungan, festivalde tavus kuşu uçurtmasıyla 'Üç Boyutlu Şişme Uçurtma' dalında altın madalya, 'Estetik Uçurtma' dalında ise bronz madalyaya layık görüldü.

Mardin’de uçurtmanın bir gelenek olduğunu anlatan Zahit Mungan, Mardin’e ne zaman gelinirse gökyüzünde mutlaka bir uçurtma görüldüğünü söyledi.

"5 ayda tamamladım, 2 bin parçadan oluşuyor"

Bu durumun kendisi için ilham kaynağı olduğunu dile getiren Mungan, şu ifadeleri kullandı:

Mardin, kuzey bir tepede kurulmuş, o yüzden gökyüzünde her zaman bir uçurma görürsünüz. Ben 5 yaşımdan beri uçurtma ile ilgileniyorum. Tavus kuşu uçurtması yaptım. Çünkü daha çok buradaki kültüre göre, mitolojik karaktere göre çalışıyorum. Ezidi’lerin melek tavus sembollerinden bir tanesi olan tavus kuşunu 5 ayda tamamladım. 2 bin parçadan oluşuyor. Her birini ayrı ayrı kesip diktim.







"Çin'de uçurdum"