Mardinliler Togg'a yoğun ilgi gösterdi Mardin'de sergilenen "Anadolu kırmızısı" yerli ve milli otomobil Togg, yoğun ilgi gördü. Togg ile fotoğraf çektirenlerden Nursel Aycun, "Başkanımızın arkasındayız. Çok güzel şeyler başardı, başaracağına da eminiz." dedi.

İHA

Türkiye yerli ve milli üretim olan İHA ile SİHA'nın sonrasında, şimdi ise yerli ve milli otomobili Togg'u banttan indirdi.

Togg, banttan indikten sonra şehir şehir gezerek vatandaşlarla buluşturdu. Görücüye çıkan Togg, Mardin'de de yoğun ilgiyle karşılandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'na gelen ve yerli otomobili inceleyen vatandaşlar, Togg’a hayran kaldı.

Merkezde görücüye çıkan arabayı vatandaşlar yakından incelerken, bazıları araca binip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Togg, Mardin'e hayırlı olsun"

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, "Artık kendi arabamızı kendimiz üretiyoruz. Mardin’e hayırlı ve uğurlu olsun. Sanayi konusunda da çok yol katettik.

Bununla birlikte kendi arabamızı ürettiğimizi gördüğümüz zaman bir şeyler başardığımızı görüyoruz. Aracımızın Mardin’e gelmesinden de çok mutluyuz." dedi.

"Başkanımızın arkasındayız"

Aracı inceleyen 60 yaşındaki Nursel Aycun da, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelmesinin ardından Togg'un da bugün gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Aycun, "Başkanımızın arkasındayız. Çok güzel şeyler başardı, başaracağına da eminiz. Çok memnunuz. Her şeyimizi artık kendimiz üretiyoruz. Togg’u çok beğendik, yapanlardan Allah razı olsun" diye konuştu