Marmara Bölgesi, hafta sonu sıcaklardan kavrulacak Hava sıcaklıklarında yeni bir rekor yaşanabilir. Uzmanlar, hafta sonu Marmara Bölgesi’nin sıcaktan kavrulacağını açıkladı. İTÜ’den Meteoroloji uzmanı, “Sıcaklık nedeniyle cumadan itibaren bölgede en düşük sıcaklık 35 derece ölçülecek” dedi.

AA

Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgası etkili olacak…

Marmara Bölgesi, hafta sonu adeta kavrulacak.

Uzmanlar, rekor sıcaklıkların yaşanabileceğini belirtirken, dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Birçok ülkede sıcaklık rekoru kırıldı

Sıcaklıkların artmasındaki en önemli nedenin küresel ısınma olduğunu dile getiren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Haziran, sıcaklık rekorlarının yaşandığı bir ay oldu. Kuzey yarım kürede birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkemiz de bu sıcaklıklardan etkileniyor.” dedi.

Hafta sonuna dikkat!

Toros, küresel ortalama sıcaklığın 3 Temmuz'da rekor seviyeyi gördüğüne işaret ederek, “Yaklaşık 10 gün önce ülkemiz sıcak havanın etkisi altına girmiş ve ardından hava serinlemişti. Ülkemize Afrika'dan yeni bir sıcak hava dalgası geldi. Yeni sıcak hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Sıcaklık nedeniyle cumadan itibaren bölgede en düşük sıcaklık 35 derece ölçülecek.” diye konuştu.

İstanbul 35, Çanakkale 40, Balıkesir 41 derece olacak

Toros, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, pazar günü sıcaklıkların İstanbul ve Tekirdağ'da 35, Edirne ve Çanakkale'de 40, Balıkesir'de 41, Bursa'da 38, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da 39 dereceye kadar çıkacağını aktardı.

Hissedilen 40 dereceyi aşacak

İstanbul'da sıcaklığın cuma 35, cumartesi 34, pazar 35, pazartesi 31 ve salı günü de 32 derece olacağını kaydeden Toros, “Özellikle bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Önümüzdeki 1 hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak.” ifadelerini kullandı.

'Uygun giyinin'

Sıcak havadan korunmanın önemli olduğuna dikkati çeken Toros, vatandaşların sıcak hava şartlarına uygun giyinerek hem rahatlayabileceğini hem de sağlıklarını koruyabileceğini kaydetti.

'Bol bol su tüketin'

Toros, vücuttaki su kaybını azaltmak için de su tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir ise Güney Avrupa ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları artırdığını dile getirdi.

Barajlar da tehlike altında...

İstanbul'da sıcaklığın 35 derece civarında olacağını belirten Özdemir, "Buharlaşmayla beraber İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi azalacak. Ayrıca su kullanım oranı da bu dönemde yükselecek. Bu nedenle vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları bu dönemde çok önemli." dedi.