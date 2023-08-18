Marmara Bölgesi'nde fırtına etkisini hafta sonu da gösterecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde şiddetli rüzgar etkili olurken sıcaklıklar ise mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

ensonhaber.com

Türkiye uzun süredir etkili olan eyyam-ı bahur sıcaklarının ardından şimdi de Basra sıcaklarının etkisi altında.

Basra sıcakları özellikle İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-8 derece üstüne çıkıyor..

Her geçen gün bunaltan sıcaklıklar, art arda rekorlar da getirdi.

Ancak yurdun Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde rüzgar ve yağış etkisini gösteriyor.

Özellikle Marmara'da etkili olan fırtına, denizleri olumsuz etkilerken bölgede bir nebze de olsa sıcaklığı düşürüyor.

Hafta sonu da rüzgar etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, rüzgar etkisini hafta sonu da gösterecek.

Ancak sıcaklık yine mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde kalacak.

5 günlük hava tahmini

5 günlük tahmine göre; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya illerinde şiddetli rüzgar etkili olurken; yurdun Akdeniz ve Güney Anadolu Bölgesi kavrulacak.

Doğu Karadeniz'de yağış bekleniyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile İç Ege'nin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

En yüksek sıcaklıklar

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle;

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 38

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41