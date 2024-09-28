Marmara, yağışlı hava sisteminin etkisine girecek
DHA

Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, son raporuna ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren Bölgesi'ni etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemin etkisi ile sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

PERŞEMBE GÜNÜ BÖLGEYİ TERK EDECEK

Soğuk havanın pazartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde etkili olduktan sonra perşembe günü bölgeyi terk edeceği değerlendirilirken, bölgede gerçekleşebilecek kuvvetli yağışlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının takip edilmesi önem arz ettiği aktarıldı.

BAZI İLLERDE HAVA SICAKLIKLARI

Hafta ortasına kadar bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: 21,

Edirne: 23,

Kırklareli: 18,

Tekirdağ: 21,

Kocaeli: 19,

Sakarya: 18,

Yalova: 21 derece.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Adile Topçu
Editör