Marmaris'te doğa yangının izlerini siliyor Geçen yıl 29 Temmuz'da Marmaris'te günler süren büyük bir orman yangını çıkmıştı. Yangın geniş bir alanda tahribata neden olmuştu. Bugün manzaraya bakıldığında doğanın yaralarını sararak tekrar canlanmaya başladığı görülüyor.

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangınlarında yanan alanlar tekrar yeşermeye başladı.

Muğla’da 29 Temmuz’da Marmaris’te başlayıp, 21 Ağustos’ta Köyceğiz yangını ile kontrol altına alınan büyük orman yangınının izleri hafızalarda halen çok taze.

Geçen yılki yangına havadan 6 uçak ve 39 helikopter müdahale ederken, yardım için diğer ülkelerden gelen havadan müdahale uçakları da görev yapmıştı.

Yangından insanlar ve diğer canlılar yara almıştı.

66 bin hektar ormanlık alan zarar gördü

Yüzyılın en büyük orman yangınını yaşayan Muğla’da yaklaşık 66 bin hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Marmaris yangının izlerini siliyor

Yangının hemen ardından çekilen fotoğrafla bugün alınan görüntü yan yana getirildiğinde yaşanan çarpıcı gelişme gözler önüne seriliyor.