Marmaris'te köpeğini bulan polislere para ödülü vermek istedi Marmaris'te kayıp köpeğini bulana 2 bin euro ödül vaadinde bulunan turist kadın, köpeğini bulan emniyet teşkilatına bağış yapmak istedi ama kabul görmedi.

DHA Muğla'nın Marmaris ilçesine yatıyla gelen İsrailli Kristin Shamshoum, bir restoranda yemek yediği esnada tasmasını çıkardığı köpeği Ciao'yu kaybetti. Shamshoum, durumu Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, E.E. isimli kişinin, Ciao'yu kucağında götürdüğünü tespit etti. Ekipler, belirlenen adreste E.E.'yi yanındaki Ciao ile buldu. "Sahipsiz sandım" E.E., polisteki ifadesinde, köpeği tasması olmadığı için sahipsiz sandığını ve bu nedenle alıp, eve götürdüğünü söyledi. E.E., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ciao da sahibi Shamshoum'a teslim edildi. 2 bin euro bağışlamak istedi Köpeğini bulana 2 bin euro ödül vaadinde bulunan Shamshoum, parayı emniyet teşkilatına bağışlamak istedi ancak yetkililer teşekkür edip, kabul etmedi.