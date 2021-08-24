- Haberler
- Yaşam Haberleri
- MasterChef menüsünden: Çay sohbetlerinin vazgeçilmez lezzeti revani tarifi..
MasterChef menüsünden: Çay sohbetlerinin vazgeçilmez lezzeti revani tarifi..
MasterChef yarışmasında bu akşam tatlı olarak revani yapılırken, yarışmayı izleyenler ise "Revani nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, Revani nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 23:00
- Güncelleme : 26.08.2021 - 00:23
MasterChef yarışmasında esnaf lokantasında servis edilen yemekler yapıldı, tatlı olarak ise revani sunuldu.
Mavi ve kırmızı takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar esnaf lokantasının yemeklerini en iyi şekilde yapmak için kıran kırana bir mücadele sergiledi.
Yarışmacılar yemekleri şeflere sunarken, dokunulmazlık ise kırmızı takımın oldu.
Seyirciler yarışmayı heyecanla takip ederken, bir yandan bu akşam yapılan revani tarifi araştırılmaya başlandı.
Peki, Revani nasıl yapılır?
REVANİ TATLISI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- Kek için; 3 yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Şerbet için; 3 su bardağı su
- 3 su bardağı seker
- Yarım limon suyu
REVANİ YAPILIŞI
- İlk olarak şerbet hazırlanır ve kaynatılır. Kaynadıktan sonra yarım limon suyu eklenip 1-2 dakika daha kaynatılıp, altı kapatılır.
- Kek için, yumurta ve şeker çırpma kabına alınarak iyice çırpılır. Ardından sıvı yağ, yoğurt ve irmik eklenip çırpılır.
- Son olarak un, kabartma tozu ve vanilya eklenerek iyice çırpılır.
- Yağlanan fırın kabına kek hamuru dökülür. 170 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30 dakika pişirilir.
- İlk sıcaklığı çıkan kek dilimlere kesilir ve sıcak kekin üstüne soğumuş şerbet dökülür.