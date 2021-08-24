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- MasterChef menüsünden: Malatyalıların meşhur yemeği incik haşlama tarifi..
MasterChef menüsünden: Malatyalıların meşhur yemeği incik haşlama tarifi..
MasterChef yarışmasında yapılan yemekler, yarışmadan daha çok ilgi çekiyor. Bu akşam yapılan incik haşlamanın tarifi ise seyirciler tarafından araştırılıyor. Peki, İncik haşlama nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 22:38
- Güncelleme : 26.08.2021 - 00:23
MasterChef yarışmasında 16 kişilik ana kadro belli oldu ve takım oyunları başladı.
Bu akşam ekrana gelen yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme adayı olmamak için kıran kırana mücadele etti.
Yarışmacılar esnaf lokantasında servis edilen yemekleri yapmaya çalışırken, incik haşlama tarifi araştırılmaya başlandı.
Seyirciler, "İncik haşlama nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirdi. Peki, İncik haşlama nasıl yapılır?
İNCİK HAŞLAMA NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- Kuzu incik (kişi sayısı kadar)
- Üzerini geçecek kadar su (eti haşlamak için)
- 1-2 havuç
- 3 adet orta boy patates
- 3-4 diş sarımsak
- Yarım limon suyu
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı su (unu çözdürmek için)
- Tuz, karabiber
İNCİK HAŞLAMA YAPILIŞI
- Kuzu inciklerin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar su koyup, kaynatılır.
- Kuzu incikleri 1 – 1, 5 saat kadar haşladıktan sonra halka halka doğranan havucu ve iri kuşbaşı doğranan patatesleri ekleyin.
- 10-15 dakika daha haşladıktan sonra bütün diş halde soyduğunuz sarımsak ve yarım limon suyunu ekleyip, kaynatmaya devam edin.
- Tuzu ve bir tutam kadar karabiberi ekleyip, patateslerin pişip pişmediğini kontrol edin.
- 1 kaşık unu, bir su bardağı su ile topak kalmayacak şekilde karıştırın.
- Patatesler piştikten sonra suyla çırpılan unu ekleyip, beş dakika daha kaynatıp ocaktan yemeğinizi alın.