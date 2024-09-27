Mehmet Nuri Ersoy duyurdu: Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına 4 il daha ekleniyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'nin de eklendiğini açıkladı.

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Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı, kültür ve sanatın merkezi İstanbul oldu.

6 Ekim'e kadar gerçekleştirilecek ve şehrin dört bir yanına yayılacak festival; sergilere, konserlere, söyleşilere ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Picasso'dan Da Vinci'ye, Frida'dan Andy Warhol'a, Salgado'dan Refik Anadol'a kadar dünyanın en önemli sanatçılarının eserleri, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde bir araya gelecek.

Bu kapsamda "İstanbul Kültür Yolu Festivali" basın tanıtım toplantısı yapıldı.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ROTASINA 4 YENİ ŞEHİR

Toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada katılımcılara hitap etti.

İstanbul'daki festival programı hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, festivalin geneli için de açıklamalarda bulundu.

Bu kapsamda 5 şehir için müjdeyi veren Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'nin de eklendiğini açıkladı.

"4 ŞEHİR TAKVİMİMİZDE YERLERİNİ ALACAK"

Ersoy şöyle konuştu:

2025 yılı için yapmış olduğumuz hazırlık çalışmalarını da tamamladık. Önümüzdeki yıl festival rotamıza ekleyeceğimiz dört yeni şehrimizin adlarını da buradan açıklamak istiyorum.



2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali, 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yıl ki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri de festival takvimimizde önümüzdeki yıl yerlerini alacaklar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"YENİ ROTAYI PAYLAŞTIK"

Basın toplantısının ardından X hesabından da bir paylaşım yapan Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin başladığı ve bu yıl 13'üncü durağımız olan İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımını yaptık.



20 şehirde gerçekleştireceğimiz 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin de yeni rotalarını paylaştık.



Malatya, Manisa, Mardin, Kayseri…



Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin başladığı ve bu yıl 13'üncü durağımız olan İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin tanıtımını yaptık.



20 şehirde gerçekleştireceğimiz 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivalimizin de yeni rotalarını paylaştık.



Kültür ve sanatın yol arkadaşlığında İstanbul’da buluşalım.