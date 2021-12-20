Mehmetçik ve doğa koruma görevlileri doğaya yem bıraktı

Kahraman Türk askeri, beraberindeki görevlilerle karla kaplı dağlık ve ormanlık alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için seferber oldu.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde aralıklarla etkili olan kar, tipi ve soğuk hava, yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

DKMP Erzurum, Erzincan, Ağrı, Ardahan ve Kars şube müdürlüklerine bağlı görevliler, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kaymakamlıklar ve güvenlik kuvvetleri iş birliğinde çalışma başlattı.

MEHMETÇİK DE DESTEK VERDİ

Görevliler, beraberindeki jandarma ekipleri ile söz konusu illerde kırsaldaki dağlık ve ormanlık alanlarda, yaban hayvanlarının beslenmesi amacıyla doğaya meyve ve sebzenin yanı sıra kuru ot, ekmek ve buğday gibi yemler bıraktı.

Doğa koruma görevlilerinin, nesli koruma altında bulunan boz ayı, vaşak ve yaban keçileri başta olmak üzere tilki, kurt, domuz, tavşan ve keklik gibi kuşlar için kış boyunca doğaya yem bırakma çalışmaları devam edecek.