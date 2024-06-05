Melen Çayı'nda dev balık avı Melen Çayı'nda 1 metre 70 santim boyunda ve 52 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

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AA

Düzce'nin Cumayeri ilçesine bağlı Harmankaya köyünde turizm ve rafting işletmeciliği yapan Davut Pirdal, balık tutmak için oltasını Melen Çayı'na attı.

Boyu 1 metre 70 santim

Oltaya büyük bir şeyin takıldığını fark eden Pirdal, 1 metre 70 santim boyunda ve 52 kilogram ağırlığındaki yayın balığını çekmeyi başardı.

"30 kilogram yakalamıştım ama bu bambaşka"

Pirdal, bu kadar büyük yayın balığının oltaya takılabileceğini düşünmediğini belirterek, "Çok uğraştırdı ama aldık. Bölgede büyük balıklar varmış demek ki. Daha da büyüğü vardır diye düşünüyorum. Geçen sene 30 kilogram yakalamıştım ama bu bambaşka. Daha önce bu kadar büyük balığa denk gelmedim. Çok isteyen var ama vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Pirdal, yakaladığı dev balıkla bol bol poz verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)