Mersin yaylalarında kelebekler görsel şölen oluşturdu Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasına rağmen Mersin'deki Evdilek yaylasında bahar havası hakim oluyor. Kar suyunun erimesiyle de ortaya çıkan doğal kaynak suyu ve çevresinde bulunan yüzlerce kelebek ise görsel şölen sunuyor.

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Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Tüm yurtta aşırı sıcaklar vatandaşları bunaltırken, Mersin'in yaylalarında ise bahar havası esiyor.

Erdemli ilçesinden yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bin 600 rakımda bulunan Evdilek yaylası, doğal güzellikleri ve serin havasıyla tercih edilen yerlerin başında geliyor.

Kelebeklerden görsel şölen

Kar sularının erimesiyle ortaya çıktığı değerlendirilen buz gibi doğal kaynak suyu ve serin havası nedeniyle bölgeyi bilenlerin uğrak noktaları haline gelen yaylada, bu mevsimde ortaya çıkan Polyommatus syriaca olarak bilinen Çokgözlü Levantin Çilli Mavisi yüzlerce kelebek ise görsel şölen sunuyor.

Bölgedeki çiftçilere ait hayvanların da serinleme noktası olan mağara ise dikkat çekiyor.

"Buraya gelen çok olur"

50 yıldır Evdilek yaylasında yaşayan 8 çocuk annesi Hasibe Serin, "Burada doğal kaynak suları var. Piknikçiler gelir, kelebekler uçar. Şehir merkezi çok sıcak olduğu için buraya gelen çok olur." dedi.