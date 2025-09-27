Mersin'de 210 bin kaplumbağa yavrusu denizle buluştu

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencilerinin katılımıyla yürüttüğü sezon çalışmalarını tamamladı.

"MERSİN, ÖNEMLİ BİR YUVALAMA ALANI"

Merkez Müdür Yardımcısı Mahmut Ergene, kentte Kazanlı, Davultepe, Alata, Göksu ve Anamur kumsallarının deniz kaplumbağaları için kritik alanlar olduğunu belirtti.

210 BİN YAVRU DENİZE ULAŞTI

Bu yılın oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Ergene, “Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı’nda toplam 246 yuva tespit ettik. Bunların 17’si caretta caretta, 229’u ise chelonia mydas türüne ait. Bu yuvalardan çıkan yavruların tamamı başarılı şekilde denize ulaştı. Mersin genelinde yaklaşık 210 bin yavrunun denize ulaştığını söyleyebiliriz.” dedi.

Ana yuvalama bölgeleri dışında da çok sayıda yeni yuva tespit ettiklerini aktaran Ergene, deniz kaplumbağalarına ve yuvalarına duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti.