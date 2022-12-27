Geçtiğimiz aylarda kaza geçiren ve hastaneye kaldırılan eşinin odasını okuma yazma bilmediği için bulamayan yaşlı kadın, o gün kursa gitmeye karar veri. 73 yaşında hayallerine kavuştu.

Öğrenmenin yaşı olmaz olayının bir örneği de Mersin'de yaşandı.

6 çocuk annesi 73 yaşındaki Bedire Arslan, okuma yazma bilmemesi nedeniyle kaza geçiren eşinin yattığı odayı bulamadı.

Bunun üzerine hırs yapan Arslan, kursa giderek eğitim almaya başladı.

Hayallerine ulaştı

Gösterdiği azimle kısa sürede okuma yazmayı öğrenen yaşlı kadın, hayallerine ulaştı.

İHA'nın aktarımına göre; artık her yere tek başına gitmeye başlayan Arslan, azmiyle herkesten büyük takdir topladı.

Mersin'de 73 yaşında okuma yazma öğrenen kadın takdir topladı ViDEO

"Nerede ineceğimi nerede bineceğimi bilemiyordum"

Yaşadığı mutluluğu anlatan Arslan, küçük yaşlarda okula gidemediği için okuma yazma öğrenemediğini söyledi. Arslan, "Köyümüzde okul vardı. Annem, babam dağa bayıra gidiyordu çocuklara ben baktım, ben büyüttüm onları. Bu yüzden okula gidemedim. Daha sonra Mersin’e göçtük, okuma yazma olmayınca, bir yere gidemezdim. Çarşıya, pazara gidemezdim. Okuma, yazma yok nerede ineceğim, nerede bineceğim onları bilemiyordum. Çocukları hastaneye bile götüremezdim." şeklinde konuştu.

"Okuma yazmayı hiç bilmeyen insan kör oluyor"

Eşinin geçtiğimiz aylarda kaza yaptığını ve kendisinin hastaneye gittiğini vurgulayan Arslan, "Bana, ‘eşin 3. katta filan numarada yatıyor’ dediler. Ama okumam yazmam olmadığı için zorlandım. O zaman da çocuklarım da yanımda olmadığı için oda oda gezdim ve kocamı buldum. Yanıma birini almadan onun yanına gidemiyordum. Durumu da kötüydü. Ben bu olayı yaşadıktan sonra azim ettim ve okula gideceğim dedim. Duydum ki gece okulu açılmış, birkaç kişi birleştik gittik. Az çok harfleri öğrenmeye başlamıştım orayı da bırakmak zorunda kaldım. Daha sonrasında Akdeniz Belediyesi tarafından Kültür ve Sanat Evimizde açılan okuma yazma kursuna katıldım. Burada hem okuma yazmayı öğrendim hem de Kur'an okumayı burada öğrendim. İyi kötü artık okuma-yazmayı biliyorum. Yıllar sonra okuma yazma öğrenmek çok güzel bir duygu. Okuma yazmayı hiç bilmeyen insan kör oluyor. Evden çıktığımda tekrar evi bulamam diye korkardım. O kadar insan kör oluyor. O zaman mahalle kalabalık değildi. Sağ olsun burayı yaptılar burada bize okuma yazma öğrettiler, bir aile olduk. Başkanımız Mustafa Gültak’a teşekkür ederiz." diye konuştu.

"İmkan olduktan sonra yapılamayacak bir şey yok"

Kendisi gibi olanlara da çağırıda bulunan Arslan, "Okumanın yaşı yok. İsteyen gelip okusun. Bize imkan veriliyor, imkan da olduktan sonra yapılamayacak bir şey yok. Yeter ki okusunlar. 73 yaşındayım kendimi buraya kadar getirip götürebiliyorum." dedi.