Mersin'de hasta çocuğu için camiye sığındı: Kullandığı elektriğin parasını bıraktı Feribot beklerken hasta çocukları için camiye sığınarak klima açan ve elektriği kullanan baba, çıkmadan önce kullandıkları elektriğin parasını bir notla birlikte camiye bıraktı. Babanın örnek davranışı görenleri duygulandırdı.

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İHA

Mersin'de bir camiye sığınan ailenin geride bıraktığı not kalpleri ısıttı.

Silifke'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek için feribot bekleyen aile, Taşucu Mahallesi'ndeki Reşadiye Camii'ne sığındı.

CAMİYE SIĞINDILAR

Feribotun kalkma saatini bekleyen aile, küçük çocuğunu rahatsızlığı nedeniyle oksijen maskesine bağlamak için camideki fişleri kullandı.

Cami içerisindeki klimayı da açan aile bir saat kaldıktan sonra ayrıldı.

PARA VE NOT BIRAKTI

Öğle namazını kıldırmak için görev yaptığı Taşucu Reşadiye Camisine gelen din görevlisi Halil Erdem, kamera kayıtlarının olduğu ekran önüne bırakılmış bir not ve 200 lirayı görünce şaşırdı.

Merakla notu okuyan Erdem, Kıbrıs’a gitmek için feribot beklerlerken eşi ve biri hasta iki çocuğuyla camide bir müddet konaklamak zorunda kalan ve ismini vermeyen bir babanın örnek davranışıyla karşılaşınca oldukça duygulandı.

KLİMA VE ELEKTRİĞİ KULLANDIĞI İÇİN HELALLİK İSTEDİ

Hasta çocukları için cihaz kullandıkları ve klimayı açtıkları için tükettikleri elektriğin bedelini ödeyen baba, notun sonunda helallik de istedi.

Bu örnek davranış caminin din görevlisini duygulandırdı.

"NOTU OKUYUNCA ÇOK DUYGULANDIK"

Halil Erdem yaptığı açıklamada, “Bizler cami görevlisi olarak öğlen namazında camiye geldiğimizde kameranın önünde bir miktar para ile bir kağıt gördük.

Kağıtta da Kıbrıs’a gitmekte olan bir ailenin hasta olan çocukları için oksijen maskesi kullandığını ve bir miktar elektrik kullandıkları için parayı bıraktıklarını gördük. Bu notu okuduğumuzda çok duygulandık. Kendilerinden Allah razı olsun” dedi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

O babanın bıraktığı duygulandıran notta ise şu ifadeler yer aldı: "Selamünaleyküm hocalarım; yolcuyuz, gemi saatini beklerken mecbur camiye sığındık. Çocuklar hasta oldukları için fişi kullanarak hava verdik ve sıcaktan dolayı da klimaları kullandık. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz. Hocalarım; elektriği kullanım ücreti olarak bir miktar para bırakıyorum. Hakkınızı helal edin.”

Öte yandan ailenin camide kaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)