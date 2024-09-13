Mersin'de hem kuryelik hem de annelik yapıyor Eşinden ayrıldıktan sonra motosikletli kuryelik yaparak geçimini sağlayan 35 yaşındaki Bahar Çiçek, 'Eğer kadın bir kurye iseniz, daha çok çabalamanız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

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İHA

Türk kadını, dokunduğu her işi güzelleştirmeye devam ediyor.

Mersin'de yaşayan Bahar Çiçek, aralarındaki anlaşmazlıklar üzerine eşiyle ayrılık kararı aldı.

Ayrılıktan sonra çocuğuyla yaşamaya başlayan genç kadın, geçimini sağlamak amacıyla kuryelik mesleğine atıldı.

Hem annelik hem de kuryelik yapan fedakar anne, günün 12 saatini motosiklet üzerinde geçiriyor.

Kuryelik mesleği, genellikle erkeklerin tercih ettiği bir sektör olarak bilinse de Çiçek, bu alanda bir kadın olarak dikkat çekiyor.

HEM KURYE HEM DE ANNE

Çiçek, her gün karşılaştığı zorlukları ve engelleri aşarak işini büyük bir özveriyle yapıyor. Özellikle siparişin teslimatında yaşanan aksaklıklarda kadın kurye olarak eleştirilmesi, Çiçek'i oldukça zorluyor.

Ancak, bu olumsuzluklara rağmen Çiçek, işini en iyi şekilde yapmayı sürdürüyor.

Gün boyu motosiklet üzerinde sipariş dağıtan Çiçek, mesaisinin ardından ev işlerini ve çocuğunun bakımıyla ilgileniyor.

"TRAFİKTE SÖZLÜ VE FİZİKSEL TACİZE MARUZ KALIYORUZ"

Çalışma saatleri esnek olduğu için 2 yıldır kuryelik yaptığını belirten Çiçek, "Çok zorlukla karşılaşıyoruz. Kötü hava şartları nedeniyle yazın çok sıcak, kışın yağmur çamur bizi çok zorluyor. Normal bir sürücünün bir ayda katettiği yolu, biz bir veya iki gün içinde katediyoruz. Günde 200 kilometreye kadar yol yapıyoruz. Bir kadın için çok daha zor.

Maalesef bir kadının trafikte var olmasından rahatsız olan insanlar var. Bu yüzden trafikte hem sözlü hem de fiziksel tacize maruz kalabiliyoruz. Bunun için de kendimizce yöntemler geliştirip kaçınmaya çalışıyoruz. Ekipmanlar giyerek kadın olduğumuzu gizliyoruz." dedi.

"KADIN KURYE İSENİZ DAHA ÇOK ÇABALAMANIZ LAZIM"

Günde 12 saat çalıştığını ve haftada bir gün izin yaptığını ifade eden Çiçek, "Eğer bir kadın kurye iseniz daha çok çabalamanız lazım. Bir erkek kuryenin yaptığı şeyler normal karşılanırken, siz kadın olduğunuz için 'o kadın ya, o yüzden böyle oldu' diyebiliyorlar.

Bizim o yüzden performans olarak her zaman daha ileride olmamız lazım. Çalıştığım firmada iki kadın kuryeyiz; kendimizi göstermek zorundayız. Hem kişisel bakımımıza devam etmek zorundayız hem evimizin temizliği ve çocuklarımızın bakımına özen göstermek zorundayız hem de işimize odaklanmamız lazım.

"BİRÇOK ERKEK KURYEDEN DAHA İYİ ÇAIŞIYORUZ"

Evin düzenini, yemeğini sağlayan da benim, evin geçimini sağlayan da benim. Bu noktada iki görevi birden üstlenmek eminim bütün kadın kuryeler için çok zor oluyordur.

Bir sipariş paketinde yaşanan aksaklıkla ilgili sorun olduğunda 'kadın kurye olduğu için böyle oldu' diyebiliyorlar. Halbuki birçok erkek kuryeden daha iyi bir performansla çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)