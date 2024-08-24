Mersin'de yarışmalarda kupa kazandıran kanaryaları için ev kiraladı evinde beslemeye başlayıp zamanla sayılarını artırdığı kanaryalarıyla katıldığı ses ve güzellik yarışmalarında kupalar kazanan Ahmet Şimşek, kuşları için yaşadığı sitede farklı bir daire kiraladı.

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AA & Ensonhaber

Mersin'in Mezitli ilçesinde oturan 56 yaşındaki emekli bankacı Ahmet Şimşek, Kovid-19 sürecinde evinde hobi olarak muhabbet kuşu beslemeye başladı.

Bir süre sonra kuşlarının sayısını artırmaya karar veren Şimşek, zamanla "Alman Tepeli", "Yorkshire" ve "Malinua (Malinois)" türlerinde çok sayıda kanaryaya sahip oldu.

Kuşlarıyla çeşitli illerde ses ve güzellik yarışmalarına katılıp dereceler elde eden Şimşek, kanaryalarının yaşam koşullarını iyileştirmek için Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşadığı sitede ev kiraladı.

Şimşek, dairenin iki odasında, tasarladığı kafeslerdeki kanaryaları besliyor.

Zamanının büyük bölümünü kuşlarına ayıran Şimşek, çeşitli kentlerde düzenlenen yarışmalara katılıyor.

"SABAH İŞE GİDER GİBİ YANLARINA GELİYORUM"

Ahmet Şimşek, küçük yaşlardan beri kuşlara ilgi duyduğunu söyledi.

Emekliliğinden hemen sonra Kovid-19'un da etkisiyle kuşlara daha fazla yöneldiğini anlatan Şimşek,

Eve kapandığımız dönemde çok iyi geldi, uğraş oldu. Çocukken de güvercin beslerdim. Sabah işe gider gibi onların yanına geliyorum. Öğle yemeği için eve çıkıp tekrar dönüyorum. Günün geriye kalan kısmında buradayım, yanlarında oluyorum.

diye konuştu.

Şimşek, yaşadığı sitede kiraladığı dairede kanaryalarınla yakından ilgilendiğini belirterek, şunları kaydetti:

Konya, Manisa, İstanbul, Kayseri ve Mersin'de yarışmalara katıldım. Derece elde ettim ve yaklaşık 20 kupa kazandım. Çeşitli şehirlere gidince arkadaş edindim. Farklı tür kuşları gördüm. Kanaryalarımın gün içinde ziyaretçileri de oluyor. En az 4-5 kişi geliyor. Onlarla kuşlar üzerine istişare ediyoruz. Kuşların tüy kalitesinin daha da iyi olması gibi konularda bilgi sahibi olarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Mersin'de aralık ayında düzenlenecek ses ve güzellik yarışmasına kanaryalarını hazırladığını Şimşek, yarışmada yeni bir kupa kazanmak istediğini sözlerine ekledi.