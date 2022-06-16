Metal ve maden ürünlerin testsiz olması neden imkansız, Eurolab açıklıyor!

Canlıların sağlığı kadar, ekoloji ve çevresel faktörlerin de önemli olduğu üretim alanında Avrupa standartlarına uygun üretim için Eurolab uzmanlarla çalışıyor.

Madenlerde Yasal Düzenlemelere Uygun Olmak Şart!

Türkiye’de de dünyada da madden kullanımı her alanda önemli bir yere sahiptir. Uzay araçlarından, hava ve kara taşıtlarına, takı, giyim, ısınma ve gıda sektöründeki ambalajlama işlemlerine kadar metal ve maden ürünlerinin kullanıldığı büyük bir endüstriyel döngü bulunmaktadır. Eurolab ekibi, can güvenliği, sağlık riskleri ve çevrenin zarar görmemesi adına sektörel alandaki bütün maden ve metallerin test edilerek, doğal kullanım alanlarında zarar vermeden pazarda yer almasını sağlıyor.

Türkiye’nin Güvenliği, Dünyanın Güvenliği!

Eurolab endüstriyel malzemelerin kullanım alanlarının test edilmesi için Avrupa standartlarına ve TS EN ISO standartlarına uygun bütün aşamaları kontrol etmektedir. Deney ve test aşamalarında mevcut madenlerin ve metallerin zarar verme aşaması, dayanıklılık ve ısıl işlem gördüğündeki tepkimelerine de bakarak üretim aşamasından kullanım aşamalarına kadar bütün risk faktörlerini analiz etmektedir.

Türkiye’nin dünya pazarındaki yerinin güvenliğini sağlarken, insan, canlı ve doğanın da zarar görmeden sürdürülebilir malzemelerle kullanımın sağlanmasına özen göstermektedir. Genel şartlar ve kurallara uygunlukla birlikte TS EN ISO/ IEC 17025 deney ve kalibrasyon yeterliliği için de onay verme yetkisine sahiptir. Ekip ile çalışanlar bilir ki metal ve maden test aşamasındaki en ince detaylar bile düşünülür.

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