Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgelerde hava
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 33°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık