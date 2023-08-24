Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji, 24 Ağustos 2023 Perşembe günü hava durumu raporunu yayınladı. Dışarı çıkacaklar planını bu rapora göre yapabilecek.

ensonhaber.com

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgelerde hava

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Eskişehir çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık