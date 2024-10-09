Meteoroloji uyardı: Hafta sonu sağanak yağış geliyor

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Türkiye ekim ayına sıcak bir giriş yaparken, düşen hava sıcaklıkları ve aralıklı yağışlarla sonbahar yüzünü gösteriyor..

Tüm hafta boyunca etkisini gösteren sıcak hava, İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok ilde hafta sonu yerini yağışa bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve Ankara ile birlikte birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

HAFTA SONU YAĞIŞ VAR

12 Ekim Cumartesi günü başlaması beklenen yağış, özellikle Marmara ve Orta Karadeniz'de görülecek.

Pazar günü ise yağışlar, tüm Karadeniz'de etkisini gösterecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.