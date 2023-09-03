Meteoroloji uyardı! Yeni hafta da yağışlı geçecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde şiddetli sağanak yağış bekleniyor.

ensonhaber.com

Türkiye, eylül ayıyla birlikte sonbaharın etkisi altına girerken kavurucu sıcaklar da yavaş yavaş etkisini yitiriyor.

Cuma gününden itibaren başlayan bahar yağmurları bazı bölgelerde etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yağışların yeni haftada da devam edeceği belirtildi.

Buna göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul ve Balıkesir hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin ve Gümüşhane çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli olacak

Yağışların: İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Bolu, Kastamonu, Sinop, ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Hava sıcaklığında ise nemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

7 il uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca 2'si turuncu 5'i sarı olmak üzere toplam 7 ili de uyardı.

Amasya, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Tokat için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Samsun ve Ordu için de sarı ve turuncu kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

5 günlük haritalı hava tahmini