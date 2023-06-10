Meteoroloji'den Ankara dahil 20 ile sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 şehir için sarı kodlu uyarı yaptı. Ankara Valiliği de kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.

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Haziran ayının ortaları yaklaşırken Türkiye'nin büyük bir bölümü bir kez daha yağışlı havanın etkisine giriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara dahil 20 şehrimize sarı kodlu uyarı geldi.

Uyarıda gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Uyarı verilen 20 il

Sarı alarm verilen iller şöyle sıralandı:

Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat, Aksaray, Karaman ve Kırıkkale.

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği'nden yapılan uyarı da ise şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 11 Haziran Pazar günü kuvvetli ve etkili yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başkent Ankara'yı geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak sonrası sel basmıştı..