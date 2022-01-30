Meteoroloji'den uyarı geldi! O illerde yaşayanlar aman dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için hem kar hem de sağanak yağış uyarısı yaptı. O illerin hangileri olduğunu öğrenmek isteyenler ise araştırma yapmaya başladı.

Ocak ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen, kış ayını henüz uğurlamadık ve Şubat kapıya dayandı.

Şubat ayıyla birlikte kışı iyice hissetmeye başlayacağız ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için şimdiden uyarı yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda da uyarı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tahminlerde yanılmadı ve İstanbul dahil olmak üzere birçok bölge kara teslim oldu.

Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıları dikkate almak ve ona göre hazırlıklı olmak gerekiyor.

Hazırlıklı olmayanların karla ve yağmurla mücadelesi daha zor geçerken, hangi illere uyarı yapıldığı merak ediliyor.

Vatandaşlar, "Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Sağanak yağışın hakim olacağı iller hangileri?" sorularına yanıt arıyor.

Peki, Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? Sağanak yağışın hakim olacağı iller hangileri? İşte yanıtı...

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak. Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI AMAN DİKKAT!

Yağışlara bağlı başta buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamlar, çığ tehlikesi, kıyılarda sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.