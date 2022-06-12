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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Aman dışarı çıkmayın..

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 12 Haziran Pazar hava nasıl olacak?
    • 12.06.2022 - 10:36
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Aman dışarı çıkmayın..

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Yurdun büyük bölümünde görülen yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek. Meteoroloji, 37 kenti şiddetli yağışa karşı "sarı" kodla uyardı.

    Peki bugün hava nasıl olacak? 12 Haziran 2022...

    12 Haziran bugün hava nasıl olacak?

    Haziran ayının ortalarına yaklaşmamıza rağmen yurdun büyük bölümünde serin ve yağışlı bir hava hakim. Meteoroloji günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

    Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak.

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Aman dışarı çıkmayın.. #1


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