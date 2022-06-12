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Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Aman dışarı çıkmayın..

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Aman dışarı çıkmayın..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 12 Haziran Pazar hava nasıl olacak?