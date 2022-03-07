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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar bir türlü gelemedi...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 7 Mart Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 11:23
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar bir türlü gelemedi...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Vatandaşlar 7 Mart Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2022...

    7 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Trakya'nın yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 8°C
    • Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
    • İSTANBUL °C, 8°C
    • Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ °C, 6°C
    • Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer karla karışık yağmurlu
    • KOCAELİ °C, 9°C
    • Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    EGE

    Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 5°C
    • Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu
    • DENİZLİ °C, 11°C
    • Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 14°C
    • Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
    • MANİSA °C, 12°C
    • Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahar bir türlü gelemedi... #1

    AKDENİZ

    Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 17°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
    • ANTALYA °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
    • ISPARTA °C, 10°C
    • Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

    İÇ ANADOLU

    Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    • ANKARA °C, 9°C
    • Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
    • ÇANKIRI °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu
    • ESKİŞEHİR °C, 8°C
    • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • KAYSERİ °C, 13°C
    • Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahar bir türlü gelemedi... #2

    BATI KARADENİZ

    Çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 8°C
    • Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
    • DÜZCE °C, 13°C
    • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
    • KASTAMONU °C, 10°C
    • Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 8°C
    • Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Artvin dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların yağmur, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
    • SAMSUN °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
    • TOKAT °C, 14°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
    • TRABZON °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahar bir türlü gelemedi... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

    • ERZURUM °C, 4°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı
    • KARS °C, 4°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • MALATYA °C, 11°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • VAN °C, 5°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu
    • GAZİANTEP °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • SİİRT °C, 14°C
    • Parçalı bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Bahar bir türlü gelemedi... #4


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