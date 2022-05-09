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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Baharın tadı, yazın şenliği...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 9 Mayıs Pazartesi hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 10:20
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    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Baharın tadı, yazın şenliği...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşlar 9 Mayıs Cumartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 9 Mayıs 2022...

    9 Mayıs bugün hava nasıl olacak?

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • EDİRNE °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İSTANBUL °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • KOCAELİ °C, 22°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 21°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DENİZLİ °C, 25°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İZMİR °C, 25°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA °C, 26°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Baharın tadı, yazın şenliği... #1

    AKDENİZ

    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 27°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ANTALYA °C, 24°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
    • HATAY °C, 23°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ISPARTA °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ANKARA °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu
    • ÇANKIRI °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 22°C
    • Parçalı bulutlu
    • KONYA °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Baharın tadı, yazın şenliği... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • BOLU °C, 18°C
    • Parçalı bulutlu
    • DÜZCE °C, 22°C
    • Parçalı bulutlu
    • KASTAMONU °C, 19°C
    • Parçalı bulutlu
    • ZONGULDAK °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • AMASYA °C, 18°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • SAMSUN °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • TOKAT °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Baharın tadı, yazın şenliği... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • ERZURUM °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS °C, 13°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA °C, 20°C
    • Parçalı ve çok bulutlu
    • VAN °C, 12°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 22°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
    • GAZİANTEP °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu
    • SİİRT °C, 19°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ŞANLIURFA °C, 23°C
    • arçalı ve çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni hava durumu raporu! Baharın tadı, yazın şenliği... #4


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