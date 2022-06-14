Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bazı bölgeler sıcak bazı bölgeler yağışa devam...

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bazı bölgeler sıcak bazı bölgeler yağışa devam...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 14 Haziran Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

Haftanın ikinci gününde Marmara, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da parçalı bulutlar görülüyor. Türkiye’nin kalanında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları ise genellikle mevsim normalleri civarında ölçülüyor, iç kesimlerde yer yer normallerin altına düşüyor.

Peki bugün hava nasıl olacak? 14 Haziran 2022...

14 Haziran bugün hava nasıl olacak?

Denizlerde rüzgar Orta Karadeniz’de kuvvetli esiyor. Diğer kıyılarda ise orta kuvvet ve altında rüzgarın esmesi bekleniyor. Marmara Bölgesinde parçalı bulutlar görülüyor. Edirne ve Bursa dolaylarında gök gürültülü sağanak yağışlar da etkili oluyor. Hava sıcaklıkları 27-28 derecelerde ölçülüyor, Edirne çevrelerinde 31 dereceye çıkıyor. Ege Bölgesinin kıyı kesimleri parçalı bulutlu. İç kesimleri ise gök gürültülü sağanak yağışlı.

Sıcaklık İzmir’de 30, Muğla’da 29, Afyonkarahisar’da 25 derece ölçülüyor. Akdeniz Bölgesinin geneli gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli şekilde görülecek. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

İç Anadolu Bölgesinde de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık bölgede en yüksek 24-25 derecelerde ölçülüyor. Yağışın Çarşamba günü doğu kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Karadeniz Bölgesi önümüzdeki üç günlük dönemde gök gürültülü sağanak yağışlı. Bu yağışlar yerel olarak kuvvetli şekilde görülecek. Ani sel ve su baskınına, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalı. Doğu Anadolu’nun güneyinde hava parçalı bulutlu. Bölgenin kalanında gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor. Sıcaklık Kars ve Erzurum dolaylarında 19-20, Malatya’da 27 derece.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava var. Gaziantep dolaylarında sağanak yağışlar da görülebilir. Sıcaklık bölgede en yüksek 31-32 derecelerde ölçülüyor, önümüzdeki günlerde adım adım artıyor.