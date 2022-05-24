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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gece yağmur, sabah güneş.. İstanbul'un kafası karışık
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Gece yağmur, sabah güneş.. İstanbul'un kafası karışık
- Haber Merkezi
- 24.05.2022 - 09:22
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Adana, Osmaniye, Hatay, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Sinop çevreleri, Orta Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Nevşehir’in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Vatandaşlar 24 Mayıs Salı gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 24 Mayıs 2022...
24 Mayıs bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kırklareli çevrelerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 26°C
- Parçalı ve az bulutlu
- TEKİRDAĞ °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 23°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 30°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri, Orta Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 28°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu, doğusunun iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 25°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 27°C
- Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Çankırı çevreleri ile Nevşehir’in doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 21°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 23°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- NEVŞEHİR °C, 18°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu, Sinop ve Karabük çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 19°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 20°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- AMASYA °C, 22°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ORDU °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 17°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 13°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 11°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 21°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
- GAZİANTEP °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 26°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 29°C
- Parçalı bulutlu