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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Güneş ufaktan 'Merhaba' diyecek gibi...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Güneş ufaktan 'Merhaba' diyecek gibi...
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 09:31
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Vatandaşlar 14 Mart Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 14 Mart 2022...
14 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu; Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 8°C
- Parçalı bulutlu
- İSTANBUL °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
- KIRKLARELİ °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KOCAELİ °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 0°C
- Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 9°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, batısının iç kesimlerinde ve Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- ADANA °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ANTALYA °C, 13°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA °C, 5°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Sivas, Çankırı, Yozgat ve Kayseri çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 2°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 2°C
- Parçalı bulutlu
- KAYSERİ °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
- KONYA °C, -1°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- DÜZCE °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmurlu
- KASTAMONU °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 4°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 4°C
- Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- SAMSUN °C, 5°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- TOKAT °C, 2°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- TRABZON °C, 4°C
- Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- ERZURUM °C, -4°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- KARS °C, -3°C
- Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
- MALATYA °C, 1°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- VAN °C, 3°C
- Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 6°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- GAZİANTEP °C, 5°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- SİİRT °C, 5°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 8°C
- Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı