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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Nisan ayı dört gözle bekleniyor...
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Nisan ayı dört gözle bekleniyor...
- Haber Merkezi
- 16.03.2022 - 09:32
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Sivas, Ordu, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile zamanla Marmara'nın kuzey ve doğusu, Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Trabzon’un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın kuzey ve doğusunda yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
Vatandaşlar 16 Mart Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 16 Mart 2022...
16 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde Trakya kesimi ile gece saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 13°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 8°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
- KIRKLARELİ °C, 12°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
- KOCAELİ °C, 12°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 8°C
- Parçalı, zamanla çok bulutlu
- DENİZLİ °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 15°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde bölgenin doğusunun iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa, yer yer 70 km/sa), yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 14°C
- Parçalı bulutlu
- ANTALYA °C, 16°C
- Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ISPARTA °C, 10°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri ile gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- KAYSERİ °C, 2°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 4°C
- Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- BOLU °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- DÜZCE °C, 12°C
- Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
- KASTAMONU °C, 7°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ZONGULDAK °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 6°C
- Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
- TOKAT °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- TRABZON °C, 6°C
- Çok bulutlu, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- KARS °C, -5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- MALATYA °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- VAN °C, -1°C
- Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- GAZİANTEP °C, 7°C
- Parçalı bulutlu
- SİİRT °C, 5°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 9°C
- Parçalı bulutlu