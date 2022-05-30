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- Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcaklıklar artıyor, rüzgarı daha çok bekleriz..
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Sıcaklıklar artıyor, rüzgarı daha çok bekleriz..
- 30.05.2022 - 10:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Çankırı, Edirne, Kırklareli ve Van çevreleri, Tekirdağ'ın iç kesimleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Vatandaşlar 30 Mayıs Pazartesi gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Mayıs 2022...
30 Mayıs bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- EDİRNE °C, 30°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL °C, 29°C
- Parçalı bulutlu
- KIRKLARELİ °C, 30°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KOCAELİ °C, 31°C
- Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 30°C
- Parçalı bulutlu
- DENİZLİ °C, 34°C
- Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 29°C
- Az bulutlu
- MANİSA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 36°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 33°C
- Az bulutlu
- HATAY °C, 34°C
- Az bulutlu
- MERSİN °C, 29°C
- Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ANKARA °C, 33°C
- Parçalı bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 33°C
- Parçalı bulutlu
- KONYA °C, 32°C
- Parçalı ve az bulutlu
- YOZGAT °C, 29°C
- Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 32°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DÜZCE °C, 36°C
- Parçalı bulutlu
- SİNOP °C, 25°C
- Parçalı ve az bulutlu
- ZONGULDAK °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- AMASYA °C, 36°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GÜMÜŞHANE °C, 30°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ORDU °C, 25°C
- Parçalı bulutlu
- SAMSUN °C, 26°C
- Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi, Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ERZURUM °C, 25°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 24°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 32°C
- Parçalı bulutlu
- VAN °C, 22°C
- Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP °C, 36°C
- Az bulutlu ve açık
- SİİRT °C, 34°C
- Az bulutlu ve açık
- ŞANLIURFA °C, 37°C
- Az bulutlu ve açık