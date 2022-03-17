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- Meteoroloji'den yeni rapor! Havanın burcu İkizler galiba, bir öyle bir böyle...
Meteoroloji'den yeni rapor! Havanın burcu İkizler galiba, bir öyle bir böyle...
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 11:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, bölgenin batısında yağmur ve sağanak, zamanla doğusu ile Kırklareli'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
- ÇANAKKALE °C, 11°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu İSTANBUL °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 7°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- KOCAELİ °C, 10°C
- Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 3°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
- DENİZLİ °C, 12°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- İZMİR °C, 15°C
- Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
- MANİSA °C, 15°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ADANA °C, 16°C
- Çok bulutlu
- ANTALYA °C, 16°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- HATAY °C, 13°C
- Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
- ISPARTA °C, 8°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- ANKARA °C, 6°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 5°C
- Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
- KAYSERİ °C, 3°C
- Çok bulutlu ve kar yağışlı
- KONYA °C, 8°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- BOLU °C, 4°C
- Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
- DÜZCE °C, 9°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
- KASTAMONU °C, 3°C
- Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
- ZONGULDAK °C, 8°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- RİZE °C, 5°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.
- SAMSUN °C, 5°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı
- TOKAT °C, 5°C
- Çok bulutlu ve kar yağışlı
- TRABZON °C, 5°C
- Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
- ERZURUM °C, -1°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
- KARS °C, -3°C
- Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
- MALATYA °C, 6°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
- VAN °C, 2°C
- Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
- GAZİANTEP °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu
- SİİRT °C, 8°C
- Parçalı ve çok bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 9°C
- Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde yağmurlu