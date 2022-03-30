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    Meteoroloji'den yeni rapor! Koç Yeniayı baharı getiriyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne dair hava raporunu yayınladı. Gün için plan yapacak olan vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 30 Mart Çarşamba hava nasıl olacak?
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 09:33
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    Meteoroloji'den yeni rapor! Koç Yeniayı baharı getiriyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu hakkında, resmi Twitter hesabı üzerinden ve sitesinden günlük tahminleri yayınladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    Vatandaşlar 30 Mart Çarşamba gününde iller bazında hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki bugün hava nasıl olacak? 30 Mart 2022...

    30 MART 2022 BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ÇANAKKALE °C, 17°C
    • Parçalı bulutlu
    • İSTANBUL °C, 17°C
    • Parçalı bulutlu
    • KIRKLARELİ °C, 20°C
    • Parçalı bulutlu
    • SAKARYA °C, 23°C
    • Parçalı bulutlu

    EGE

    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • A.KARAHİSAR °C, 16°C
    • Parçalı bulutlu
    • DENİZLİ °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • İZMİR °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • MUĞLA °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    Meteoroloji den yeni rapor! Koç Yeniayı baharı getiriyor... #1

    AKDENİZ

    Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    • ADANA °C, 25°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • ANTALYA °C, 21°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • HATAY °C, 21°C
    • Parçalı bulutlu
    • ISPARTA °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • ANKARA °C, 13°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • ESKİŞEHİR °C, 18°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • KAYSERİ °C, 14°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • KONYA °C, 17°C
    • Parçalı bulutlu

    Meteoroloji den yeni rapor! Koç Yeniayı baharı getiriyor... #2

    BATI KARADENİZ

    Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    • BOLU °C, 16°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • DÜZCE °C, 21°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • KASTAMONU °C, 14°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK °C, 18°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

    • RİZE °C, 16°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • SAMSUN °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • TOKAT °C, 16°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
    • TRABZON °C, 15°C
    • Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    Meteoroloji den yeni rapor! Koç Yeniayı baharı getiriyor... #3

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

    • ERZURUM °C, 6°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
    • KARS °C, 4°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
    • MALATYA °C, 15°C
    • Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
    • VAN °C, 10°C
    • Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    • DİYARBAKIR °C, 19°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
    • GAZİANTEP °C, 18°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu
    • SİİRT °C, 18°C
    • Parçalı ve az bulutlu
    • ŞANLIURFA °C, 21°C
    • Parçalı, yer yer çok bulutlu

    Meteoroloji den yeni rapor! Koç Yeniayı baharı getiriyor... #4


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