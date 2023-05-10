Metin Şentürk'ten Engelliler Haftası mesajı Dünya Engelliler Birliği Başkanı ve sanatçı Metin Şentürk, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütünden, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla destek istedi.

AA & Ensonhaber

Asrın felaketi başlığıyla hazırlanan videoda Metin Şentürk, Dünya Engelliler Birliğinin mart 2011'de kurulduğunu belirterek, Birleşmiş Milletlere akredite olarak kurulan, engelliler adına ve yararına çalışmayı hedefleyen, küresel bir örgüt olduğunu dile getirdi.

Dünya Engelliler Birliği Başkanı olarak, Birleşmiş Milletlere, Avrupa Birliğine, kalkınma ajanslarına, Dünya Sağlık Teşkilatına, Dünya Bankasına ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunduğunu aktaran Şentürk, 6 Şubat'ta Türkiye'de yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin 13 milyon kişiyi etkilediğini ve çok sayıda vatandaşın engelli olmasına neden olduğunu vurgulayarak,

Bu hazin tabloda hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Lütfen gelin bu yarayı birlikte saralım. Bu yaraya dokunun. Bu resmi görmezden gelmeyin.

ifadesini kullandı.