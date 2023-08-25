Dünyanın en güzel tatil beldelerine sahip olan Türkiye, milyarlık yatları koylarında ağırlamaya devam ediyor.
Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden birisi olan Marmaris, son yıllarda milyaderlerin yatlarına ev sahipliği yapmaya başladı.
Rus milyarder Abramoviç’in yatlarının ardından, Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı da, Bozburun açıklarına demirledi.
93 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde
Rus milyarder Abramoviç’in yatları Eclipse ve My Solaris ile Arap milyarder El Nahyan’ın yatı Blue’nun ardından 93 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip 8 kabinli Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı Mayan Queen de Muğla koylarında demir attı.
Bozburun açıklarına demirledi
Bailleres’e ait 175 milyon dolarlık süper lüks yat Mayan Queen, Bozburun açıklarında bir koyda denizin keyfini çıkartırken, tekne sahibi Baillress‘in teknede olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı.