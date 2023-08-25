Milyarderleri taşıyan yatlar, Marmaris koylarına demir attı Milyarderleri taşıyan yatlar, dünyanın en güzel koylarından olan Marmaris'e demir attı. Rus milyarder Abramoviç’in yatlarının ardından, Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı Bozburun açıklarında görüldü.

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İHA

Dünyanın en güzel tatil beldelerine sahip olan Türkiye, milyarlık yatları koylarında ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye'nin gözde tatil beldelerinden birisi olan Marmaris, son yıllarda milyaderlerin yatlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

Rus milyarder Abramoviç’in yatlarının ardından, Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı da, Bozburun açıklarına demirledi.

93 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğinde

Rus milyarder Abramoviç’in yatları Eclipse ve My Solaris ile Arap milyarder El Nahyan’ın yatı Blue’nun ardından 93 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip 8 kabinli Meksikalı milyarder Baillress‘in yatı Mayan Queen de Muğla koylarında demir attı.

Bozburun açıklarına demirledi

Bailleres’e ait 175 milyon dolarlık süper lüks yat Mayan Queen, Bozburun açıklarında bir koyda denizin keyfini çıkartırken, tekne sahibi Baillress‘in teknede olup olmadığı bilgisine ulaşılamadı.