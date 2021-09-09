Miss Turkey gecesine Berfu Yenenler'in gafı damga vurdu! Eşine söylediği o söz herkesi güldürdü

Miss Turkey 2021 yarışmasını sunan Eser Yenenler ve eşi Berfu Yenenler, geceye damga vurdu. Berfu Yenenler'in eşine söylediği sözler komik anlara neden olurken, Eser Yenenler ise şoke oldu.

Miss Turkey 2021 yarışması dün düzenlenen gece ile sona ulaştı ve kazanan Dilara Korkmaz oldu.

Geceye daha önce yarışmada birinci seçilen güzeller damga vururken, sunucular ise Eser Yenenler ve Berfu Yenenler oldu.

2 çocuk sahibi olan çift gecede uyumları ile dikkati çekerken, Berfu Yenenler'in sözleri ise herkesi gülümsetti.

Berfu'nun yaptığı gaf gecenin en unutulmaz anlarından biri olurken, Eser Yenenler ise ne diyeceğini bilemedi .

"SEN BANA BIRAK"

İlk canlı yayın deneyimine çıktığını belirten ve patavatsız biri olduğunu söyleyen Berfu Yenenler'in bu sözlerinin ardından Eser Yenenler eşine, "Sen kendini bana bırak, rahat ol." ifadelerini kullandı.

"PATAVATSIZLIK DEDİĞİM ŞEY BUYDU"

Berfu Yenenler'in "Kendimi sana bırakmam konusunda emin misin? Eser, ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor" cevabı ortalığı yıktı. Utanan Eser Yenenler, "Patavatsızlık dediğim şey buydu" diye yanıt verdi.