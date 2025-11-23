Model uçaklarla klasik otomobiller, Talas Model Uçak Pisti’nde buluştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Talas Model Uçak Pisti, klasik otomobiller ve model uçakların bir araya geldiği etkinliğe ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, insansız model uçakların gösteri uçuşlarını izlerken, klasik otomobiller de pistte performanslarını sergiledi.

TALAS HAVACILIK KULÜBÜ'NDEN GENÇLERE DESTEK

Etkinlikte kulüp çalışmaları hakkında bilgiler veren Talas Havacılık Kulübü Başkanı Şemsettin Atasun, kulübün 2011 yılında kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

Biz, Türk havacılığını geliştirmek için gençlerimize, yetenekli insanlarımıza hizmet veriyoruz. Belediyemizin katkısı çok büyük. Burada sadece eğlence değil, ciddi Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. İnsansız hava uçuşlarında Türkiye’de 50 kilometre giden ilk kulübüz. Uçak yarışlarında derece yapan arkadaşlarımız var.

KLASİK OTOMOBİLCİLERLE İŞ BİRLİĞİ

Kulüp üyesi Özgür Temiz, Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği ile birlikte düzenledikleri etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirterek, “Gelen halkımız hem klasik otomobilleri gördü hem de model uçak uçuşlarını izledi” ifadelerini kullandı.

Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu ise, klasik araçları garajlarda tutmak yerine sosyal etkinliklerde sergilemeye önem verdiklerini söyledi:

“Bugün Talas Havacılık Kulübü’nün davetlisiyiz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Arabalarımızı dışarıya çıkarıp insanlarla buluşturuyoruz.”

"HERKESİN BİR HOBİSİ OLSUN DEDİK"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede havacılığa önem verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

Herkesin bir hobisi olsun dedik. Yamaç paraşütü, model uçak ve yelken kanatla Türkiye Şampiyonaları’na ev sahipliği yapıyoruz. Buradaki uçakların birçoğu kulüp atölyelerinde yapılıyor. Türk gençliğinin göklerdeki başarısını bu etkinliklerle destekliyoruz.

FARKLI HOBİLER BİR ARADA

Başkan Yalçın, etkinliğin model uçak ve İHA’larla klasik otomobilcilerin aynı pistte buluştuğu keyifli bir gün olduğunu vurguladı: “Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bugün farklı bir birliktelik yaşandı ve çok keyifli bir gün geçiriyoruz.”