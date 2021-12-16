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    MPİ 16 Aralık 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 16 Aralık 2021 Perşembe Süper Loto sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 18:38
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    MPİ 16 Aralık 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

    Şans oyunu meraklılarının umut dolu bekleyişi her çekilişte sürüyor...

    16 Aralık 2021 Salı tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

    Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 16 Aralık Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

    16 ARALIK 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

    Süper Loto'nun bu akşam gerçekleşen çekilişinde belirlenen şanslı rakamlar, 21.30'da belli olacak. Numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

    SÜPER LOTO SORGULAMA

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