MPİ 23 Haziran 2021 Şans Topu sonuçları: Şans Topu bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu meraklılarının tercihlerinden olan 5+1 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. İşte MPİ 23 Haziran 2021 Çarşamba Şans Topu çekilişi ve bilet sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi 23 Haziran 2021 Çarşamba akşamı 20.00'de gerçekleştirildi ve böylece Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayımlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar belli oldu.

Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da erişime açıldı. Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

Peki şans topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

23 HAZİRAN 2021 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 2 günü düzenleniyor. Canlı çekilişin ardından Şans Topu sonuçları online olarak sorgulamaya açılıyor.

Heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar 2, 7, 11, 32, 33 ve joker 6 oldu.