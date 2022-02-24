MPİ 23 Şubat 2022 Süper Loto sonuçları: Büyük ikramiye numaraları...

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 24 Şubat Perşembe Süper Loto sonuçları...

24 Şubat 2022 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "Bu akşamki Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki,Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 24 Şubat Perşembe Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

24 ŞUBAT 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da bugünün şanslı numaraları 21.30'da canlı çekiliş sonrası belli olacak.

Kazandıran rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.