MPİ 28 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto 28 Ekim Perşembe çekiliş sonuçları merak ediliyor. MPİ tarafından canlı çekilen Süper Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 28 Ekim 2021 Süper Loto sonuçları...

Milli Piyango Süper Loto 28 Ekim 2021 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor...

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, "28 Ekim Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" İşte 28 Ekim Salı Süper Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

28 EKİM 2021 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da bu akşam yapılan çekilişte belirlenecek olan şanslı rakamlar henüz belli olmadı. Çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.