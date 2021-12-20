Euro
20.4748
10.49%
Dolar
18.1221
9.75%
Altın
1.057
10.86%
Borsa
2.056
-1.35%
Bitcoin
849.860
7.33%
BTXN Coin
39.27
-1.84%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 20 Aralık 2021: İşte kazandıran numaralar....

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar belli oldu mu merak ediliyor. İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2021 - 18:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 20 Aralık 2021: İşte kazandıran numaralar....

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    20 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte 20 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    20 ARALIK 2021 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Bu akşam gerçekleştirilecek olan on numara çekilişi saat 20.00'da açıklanacak. Rakamlar belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir